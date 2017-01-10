犧牲休假，髮型師美眉到宅為獨老義剪

髮型設計師邱椿雅（右）及塗淯涵（左）常利用休假期間，到宅為長輩義剪。（林和生攝）

髮型設計師邱椿雅（後排左二）及塗淯涵（後排右二）利用休假期間為長輩義剪，同時為職場蓄積滿滿能量。（林和生攝）

「阿嬤，剪完水的像花喔！」農曆年節將近，屏東2位髮型設計師邱椿雅及塗淯涵趁著休假期間，拿著剪刀、圍巾，開車親至行動不便的長輩家中義剪，剪髮過程的噓寒問暖，讓老人家們始終帶著笑容，她們說，這表情就是最好的回饋。

年僅25歲的邱椿雅，2年前因服務的髮廊下鄉義剪，偶然遇到步履蹣跚的阿公推著老伴參與，對方向她提出到宅服務的要求，但她以不能私下接案的行規婉拒對方，事後越想越過意不去，於是在獲得雇主認同後，開啟自己的義剪行程。

「雖然不知道這對老夫妻現在在哪」，邱椿雅說，但為了不讓心裡這遺憾一直繼續，所以決定走出來，選擇休假期間到宅服務，為經濟能力不佳及行動不便長輩剪髮。這善舉也感動她的朋友塗淯涵，2人一做就是一年多。

邱椿雅強調，設計師工作業績擺前頭，每天開門就被壓力追著跑，但義剪不用顧慮那麼多，拿起剪刀作自己最開心的事，也找回多年前投入美髮業的初衷；每回看到長輩喜迎新髮型的笑容，就是她重返職場最有力的能量。

塗淯涵說，有次到台東旅遊，特地抽空安排到宅為獨老義剪，長輩剪完頭髮後開心的給她一個大擁抱，那個暖暖的溫度，至今仍印象深刻。

(中時)