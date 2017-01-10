苗醫與聯大簽訂合作 醫、工攜手提升山城
衛生福利部苗栗醫院與國立聯合大學為增進資源共享並提升教研水準，院長許振榮和聯大校長蔡東湖，10日在苗醫簽訂合約，期藉由跨領域合作，共同為打造健康山城努力，攜手營造苗栗為適合就學、就業和居住的友善城市。
苗醫為縣內唯一公立醫院，亦為南區唯一區域級教學醫院，而聯合大學則是縣內唯一國立大學也是最高學府，雙方各在醫療、教育有高度貢獻和評價。
簽約儀式邀請縣府秘書長陳斌山、衛生局副局長楊文志、立委徐志榮夫人王慧珍及兩單位主管，一起見證這項促進苗栗進步的跨領域異業結盟。
雙方簽訂合作事項，包括教師與專業人員的合作、授課，共同執行研究計畫及成果交流，教學實習、實務訓練與服務合作，及其他促進交流與合作事項等。
實質交流合作方面，預計今年度先辦理管理學院管理學分班課程，未來配合政策推展學士後護理、長照及社工系，以及團隊共同進行研究等，逐步擴大結盟合作範籌。
蔡東湖表示，聯合大學在苗栗相當於台大在台灣，應扮演更積極的角色，校方長期致力於推動橘綠科技，近期更建立「醫」、「學」產學合作，藉由合作可整合校內外研究能量，促成跨學門專業人才交流，結合醫療科技產業開創醫院與綜合大學合作的最佳模式，以建構苗栗醫學工業大學城為終極目標。
許振榮說，醫學與時俱進、日新月異，積極羅致優秀人才和持續繼續教育培訓，一直都是苗栗醫院努力的重點方針。近年國內醫療人力吃緊，苗醫仍聘請到許多優秀醫事人員，加入服務陣容，期待透過和國立聯合大學合作案，促進「徵才」、「育才」、「留才」的良善循環，並拓展醫、工合作提升研究與研發成果，共創醫療、教育、民眾、社會、政府均受益的多贏新里程。
(中時)
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