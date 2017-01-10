舊遠百與綜合大樓閒置16年 都更成立盼重生
台中市自由路與台灣大道口的舊遠東百貨，曾是中區最繁榮的商業區，為許多台中人的共同生活記憶；但歷經2次大火及商圈轉移，整個中區沒落連帶緊鄰的綜合大樓閒置16年；「舊遠百與綜合大樓」都更會今早掛牌成立，台中市長林佳龍與地方人士開心揭牌，場面熱鬧，為中區的復甦注入一股活力。
林佳龍指出，舊遠百是指標性都更案，未來搭配鐵路高架化以及柳川、綠川整治，綠空鐵道與文化城中城，「舊城新生」相信恢復中區昔日繁榮指日可待；並表示自己與中區共存亡若不救中區就不配當市長，市府將全力支持讓都更案順利並盡快完成。
都更會理事長陳俗蓉說，都更會成立後將整合所有權人，遠百、成功路透天厝產權單純，但綜合大樓有些所有權人僅有使用權，但沒有所有權狀，故取得產權需要土地所有權人同意，仍需透過政府與中央協助解決。
遠東百貨副總經理湯志亞表示，對於中區再生計畫、都更會成立均秉持樂觀其成態度絕對全力支持都更政策，圓滿達成市府、企業跟里民三方皆贏局面。
台中市都發局長王俊傑指出，台中舊遠百與綜合大樓都更案面積約4,210平方公尺，土地與建物所有權人共82人，部分所有權人沒有產權登記，有些建物也沒有使用執照，會積極與內政部營建署溝通協調，順利推動都更。
(中時)
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