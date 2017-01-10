過年帶寵物出遊 挑選旅館要注意

春節假期腳步近，不少家庭出遊時會讓寵物住寵物旅館，洛芙寵物旅館店長李芷瑜提醒，挑選旅館時，主人除了應親自走訪外，是否有打疫苗、旅館是否合法等，飼主都應該注意。

不少家庭想利用連假期間到外地遊玩，卻因寵物照顧問題苦惱不已，有些飼主會選擇找朋友照顧，有的則是選擇寵物旅館。李芷瑜表示，若要讓寵物住寵物旅館，除了需提前兩、三週預約外，旅館合法性、環境設施、疫苗、保母都是飼主在選擇寵物旅館時，必須考量的地方。

李芷瑜指出，過年是寵物旅館旺季，需事先兩到三週選擇下訂。她也建議，飼主應親自走訪旅館探視環境，「有些旅館會在網路上放很漂亮的照片，但現實環境卻髒亂不已」，親自走訪才能知道自己寵物住的是什麼樣環境的旅館，避免踩雷。

另外，主人也應該觀察旅館保母對寵物的態度，避免寵物住旅館時，有被虐待或欺負的情況。飼主也應詢問好旅館對寵物的照顧方式，幾點放飯、有沒有遛狗服務等。

「是不是有打疫苗很重要」，李芷瑜表示，因為害怕狗狗互相傳染疾病，因此她經營的旅館不收沒打疫苗的狗狗，飼主在挑選旅館時，也應該注意旅館內的狗狗是不是有打疫苗，以保護好自己毛小孩的健康。

此外，由於寵物旅館申請合法過程繁複，李芷瑜認為，若是真的希望可以讓狗狗有好的環境，一般經營寵物旅館的老闆都會先申請，為避免意外發生，飼主還是應該選擇合法的旅館。1060110

(中央社)