創新農業 農民嘗試種紫色大白菜

高麗菜產銷不平衡，不過彰化市蔬菜產銷班卻嘗試種植市面上少見的紫色包心白菜，1斤可以賣到新台幣80元，以創新賺錢。

嘗試成功種植紫色包心白菜的彰化市蔬菜班班長葉榮昌說，去年年底因復耕面積大，蔬菜有生產過剩的危機，可能導致菜價崩盤，他們因此利用冬季種植少見的精緻蔬菜。

葉榮昌說，他的太太喜歡紫色，他在網路買到來自歐洲的紫色大白菜的種子，於是嘗試種植紫色的包心白菜，紫色的外形，提供給消費者另一種選擇，而且由於採取精緻化生產，1台斤的銷售價格可以達到80元

葉榮昌指出，紫色大白菜來自歐洲，當地人偏好吃生菜沙拉，因此常以生食使用，不過台灣人吃蔬菜習慣熱炒或是水煮，因此可以把紫色大白菜當成一般白菜來烹飪，或是搭配其他蔬菜食用。1060110

(中央社)