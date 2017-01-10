岡山焚化廠停收 台南工廠垃圾難處理

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受高雄岡山焚化廠停收外縣市垃圾影響，台南市議員林燕祝10日揭露台南上百家工廠垃圾無法消化，市府環保局也坦承無法全數處理，只能暫時開放一定數量暫置在城西掩埋場。（林燕祝提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年1月10日

(中央社記者張榮祥台南10日電）受高雄岡山焚化廠停收外縣市垃圾影響，台南市議員林燕祝今天揭露台南上百家工廠垃圾無法消化，市府環保局也坦承無法全數處理，只能暫時開放一定數量暫置在城西掩埋場。

林燕祝指出，岡山焚化廠停收外縣市垃圾，台南高達10處工業區上百家工廠被迫垃圾擺爛，小吃店也深受其害。

林燕祝要求市府環保局10天內提出妥善解決之道，否則將把這些垃圾送到市府廣場傾倒。

市府環保局表示，台南市運往岡山焚化廠處理的垃圾及事業廢棄物，民國103年、104年都是5萬公噸，去年因岡山焚化廠狀況不佳，減為3萬公噸，也就是出現了2萬公噸的缺口。

環保局說，岡山焚化廠去年12月27日開始停收外縣市垃圾，也讓台南市垃圾處理問題更嚴重，因台南的城西、永康2座焚化廠無法處理所有的垃圾，只能暫置。

目前，環保局已開放城西掩埋廠暫置1000公噸的垃圾，若岡山焚化廠持續停收，環保局將再擴大置放垃圾的數量，也希望工廠及民眾做好分類，減少垃圾量。1060110

(中央社)