愛的小手害2歲童命 碩士男判7年6月

擁有碩士學歷的高姓男子受託照顧未滿2歲幼童，不滿黃童哭鬧，以「愛的小手」掌型拍把黃童打到傷重不治，事後雖賠償黃母420萬元和解，但一審仍被判處有期徒刑7年6月。

判決指出，高男民國103年7月2日起受黃母委託24小時照顧當時未滿2歲的黃童，幾天後，高男於7月8日上午因黃童哭鬧不休，一時情緒失控，持俗稱「愛的小手」的掌形塑料長條狀拍子任意揮打黃童頭部及身體各處，致黃童受有頭左後枕顳部、左、右胸部與左大腿、左上背部等多處瘀傷。

高男直到當天下午黃童傷重倒地抽搐，才撥打119緊急送醫，黃童到院已呈昏迷狀態，隔天急救無效，因硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血及腦挫傷，引發神經性休克死亡。

高男坦承有用「愛的小手」拍打黃童，否認虐打致死，辯稱「愛的小手」與黃童頭部傷勢無關，並指黃童疑似自己跌倒受傷，但法醫解剖認定黃童的傷勢是揮打「愛的小手」造成。

高雄地院合議庭認為，高男雖與死者母親達成賠償420萬元和解，但仍依傷害兒童致死罪判高男7年6月。1060110

(中央社)