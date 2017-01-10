樂來越愛你導演音樂路受挫 改追電影夢
「樂來越愛你」導演達米恩查澤雷的電影激勵人心、充滿自信，很難想像他私底下是個超級害羞的人，但隨著獎座一座接一座拿，他也越來越受到媒體關注。
法新社報導，31歲導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）新作「樂來越愛你」（La La Land），歌舞排場復古華麗，讓人回想起昔日好萊塢的美好時光。「樂來越愛你」昨天在金球獎頒獎典禮大豐收，7項提名全部得獎，彈無虛發，打破金球獎得獎紀錄。
有了金球獎加持，達米恩查澤雷2月26日奪奧斯卡最佳導演獎的呼聲也水漲船高，因為除了班艾佛列克（Ben Affleck）2013年未獲奧斯卡提名外，過去10年來金球獎最佳導演得獎人都順利贏得奧斯卡獎殊榮。
達米恩查澤雷出生於羅德島州，母親西莉亞馬丁（Celia Martin）是1名作家，法裔美籍父親柏納查澤雷（Bernard Chazelle）是1名具先驅地位的電腦科學家，也是爵士和藍調音樂的忠實樂迷。
達米恩查澤雷年幼時深受導演愛德華茲維克（Edward Zwick）講述美國南北戰爭的史詩電影「光榮戰役」（Glory）啟發，立志踏入電影圈，但高中時迷上爵士鼓，1天最多可以練8小時。
直到他上哈佛大學攻讀視覺研究，才發現他真正的志向在電影。
達米恩查澤雷還是大學生時，就自編、自製、共同拍攝並執導他的首部爵士樂作品「公園長凳上的蓋伊和艾德琳」（Guy and Madeline on a Park Bench，暫譯）。
他在哈佛念書時仍持續練鼓，並在校園與賈斯汀赫維茲（Justin Hurwitz）共組樂團。賈斯汀赫維茲後來加入「樂來越愛你」團隊，並以「星光之城」（City of Stars）一曲榮獲金球獎最佳原創歌曲獎。
但達米恩查澤雷面對舞台有嚴重怯場的問題，也接受了緊張一直都會是阻礙他音樂生涯的事實。
他最近在「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）舉行的導演圓桌對談時坦承：「我無法應付在台上表演，或是在一群人面前表演，或是表演本身伴隨而來的特殊恐懼感。」
他表示，執導筒仍會緊張，有時連看試映也會，因此「很敬佩比我因應更得宜的演員」。
電影網站IndieWire資深影評湯普森（Anne Thompson）表示，這位有史以來最年輕的金球獎最佳導演獎得主不只獲影評人尊敬，同樣也得到電影圈同業敬重。
湯普森告訴法新社：「達米恩查澤雷是年輕版的昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）和馬丁史柯西斯（Martin Scorsese），是個有天份的電影人，超級聰明，對經典熟稔到將它們解構後，再利用全新的方式重新組合在一起。」
達米恩查澤雷下部作品「前無古人」（First Man，暫譯），是關於首位登上月球的美國太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）自傳電影，預期今年初就會開拍，「樂來越愛你」男主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）將演出這位知名太空人。（譯者：中央社陳昱婷）1060110
(中央社)
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