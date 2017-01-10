消防員疑超速自撞 昏迷指數3

白色自小客嚴重扭曲變形，顯見撞擊力道十分猛烈。（呂妍庭翻攝）

救護人員救出張姓消防員時，他雖意識模糊，但不時發出呻吟聲。（呂妍庭翻攝）

嘉義市消防局第1分隊消防員張耿彰今上午近10點下班駕車行經世賢路地下道時，不知何故竟失速自撞中央分隔島，因衝擊力道過大，張耿彰在救護人員抵達不久即陷入昏迷，目前昏迷指數3，已插管住進加護病房治療中，生命跡象還算穩定，但未來一週是關鍵，尚未完全脫離險境。

嘉市消防局指出，當時接獲報案指一輛白色自小客自撞，駕駛受困車內，派員前往救援，才發現車體已嚴重扭曲變形，救出受困駕駛時，他雖意識模糊，卻不時發出呻吟聲，直到送到台中榮總嘉義榮民醫院，欲確認傷者身分，才確認是自己的消防弟兄，當場令前往救援的救護隊員相當驚訝。

當地派出所從現場煞車痕研判，張耿彰當時車速最慢至少7、80公里，遠超過50公里速限，懷疑他可能是超速失控自撞，但真正肇事原因，有待進一步釐清。

(中時)