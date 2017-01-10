日本與愛爾蘭 將就英國脫歐緊密協作

共同社10日報導，日本外相岸田文雄於當地時間9日在愛爾蘭首都都柏林與愛爾蘭外交貿易部長弗拉納根會談。雙方一致同意開展緊密協作，力爭使英國脫歐對進駐英國及歐盟的企業貿易和金融交易的影響降至最小。

兩人在會談後還在日本與愛爾蘭建交60週年紀念儀式上發表致詞。岸田考慮到美國候任總統川普宣稱將退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）一事，強調在全球對保護主義動向的擔憂不斷擴大的情況下，希望日本和愛爾蘭高舉自由貿易的旗幟。弗拉納根回應稱，作為日本在歐洲的合作夥伴，愛爾蘭將發揮更大作用並採取更大行動。

雙方還在會談中就爭取盡快達成《日歐經濟夥伴關係協定》（EPA）框架協議取得了共識，並確認將在核裁軍與防止核擴散方面加強兩國的合作。

岸田10日還將會晤愛爾蘭總理肯尼。此次是日本外相26年來首次出訪愛爾蘭。

(旺報)