有過4年情！馬景濤曾說田麗「是我愛得最刻骨銘心女人」

馬景濤和田麗曾交往4年。（圖／翻攝自微博)

49歲女星田麗今(10日)坦承和大陸演員李雨澤半年前協議離婚，再婚2年又破局，其實她過去感情史曲折，曾和馬景濤愛的深刻，但這段情僅維持4年，最後仍因個性不合無疾而終。

田麗和馬景濤曾交往4年，當時她為了對方，幾乎放棄演藝事業，全心和他在一起，還在馬景濤出去拍戲時，貼心照顧他和前妻生的女兒，把孩子視如己出，馬景濤曾說她「是我愛得最刻骨銘心的女人」，不過兩人最後仍因個性不和分手。

田麗分手時也相當不捨說：「感謝他讓我有當媽媽的經驗，所以我演媽媽才能演得這麼好」，和平分開沒有口出惡言。而馬景濤2007年與小20歲大陸女星吳佳尼再婚後，育有2子，一家生活幸福和樂。

(中時電子報)