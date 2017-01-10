奧蒂嘉行事難捉摸 馬英九曾被放5次鴿子

我要評比

總統蔡英文今天與尼加拉瓜總統奧蒂嘉的閉門會面，卻被現場轉播；奧蒂嘉行事作風難捉摸，不但曾經放前總統馬英九5次鴿子，也曾將原定不開放的會議，讓尼國媒體現場直播。

蔡總統這次訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，總統府先前公布細部行程時，唯獨尼加拉瓜行程未列與總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）雙邊會談，並有多處空白；也引發外界對於兩國邦誼是否穩固的揣測。

奧蒂嘉17歲加入「桑定民族解放陣線」，1967年遭蘇慕薩政府逮捕入獄7年；1979年推翻蘇慕薩政府，任5人執政團成員；1981年至1984年擔任重建政府執政團主席。

奧蒂嘉在1985年至1990年擔任尼國總統，1985年底與台灣中斷邦交關係、與中共建交。

後來，1990年11月5日尼國的查莫洛夫人執政時與台灣復交並互設大使館。

這期間，奧蒂嘉數度參選失敗；奧蒂嘉在2006年11月、2011年11月獲勝選續任總統，2016年11月三度勝選，這次奧蒂嘉搭檔第一夫人穆麗優（Rosario Murillo）勝選連任，任期將至2022年1月。

奧蒂嘉自2007年1月10日就任以來，未曾訪台，但與台灣高層互動頗多，前總統陳水扁曾分別於2007年1月及8月底二度訪尼；前總統馬英九也曾於2009年及2015年訪尼國。

奧蒂嘉也都曾親自駕車搭載陳水扁、馬英九；據指出，為確保安全，奧蒂嘉座位下都放著一把AK47步槍。

不過，奧蒂嘉的行事風格難以捉摸。

陳水扁訪尼國時，曾形容他與奧蒂嘉的關係很特殊，好像在談戀愛。

2009年，馬英九到友邦薩爾瓦多出席新任總統就職典禮，在薩國與奧蒂嘉相約3次都被放鴿子，後來，馬英九親訪尼加拉瓜，奧蒂嘉說要接機又沒來，設晚宴款待馬英九，本人也缺席，奧蒂嘉原本表示要到馬下榻飯店說明，最後又爽約，逼得當時駐尼大使吳進木下通牒，再不出現就取消兩國合作計劃，奧蒂嘉才出現。

2015年，馬英九再度造訪尼加拉瓜，但與奧蒂嘉舉行工作會談時，卻被擺了一道，原定不開放的會議，奧蒂嘉竟找來尼國媒體現場直播，並要求共同開記者會，並先後提出灌溉系統人才培訓及興建新港口等需求，但馬政府未對尼國提出的要求埋單。1060110

(中央社)