小貨車憑空消失 警5小時逮竊賊

我要評比

6旬黃姓男子昨天在梅山鄉竊取一輛自小貨車，並藏匿在附近產業道路竹林，讓警方換不著頭緒，誤以為「憑空消失」，便展開地毯式搜尋，於5個小時內，將黃嫌繩之以法。

嘉義縣警察局竹崎分局今天表示，施姓車主昨天上午將自小貨車停放在梅山鄉環南路，但沒將車鑰匙拔下，黃姓男子徒步路過環南路一帶訪友，發現小貨車鑰匙沒拔，認為有機可乘，便上車開走做為代步工具。

施姓車主返回取車時，發現自小貨車憑空消失，遍尋不著，隨即向警方報案，警方馬上派出多名員警，針對附近監視器及相關路人訪查，但都沒有發現小貨車蹤跡。

轄區梅山分駐所員警持續調閱監視器，只看到車輛被開走，均卻無法找到被竊貨車行經方向，分駐所長劉光浩認為竊賊應藏匿在附近，立即帶領其他員警，展開地毯式搜尋。

警方終於在一條偏僻產業道路的竹林發現自小貨車及黃姓竊賊，5小時內就將歹徒繩之以法，讓施姓車主喜出望外。警訊後，依竊盜罪嫌移送法辦。1060110

(中央社)