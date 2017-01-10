菜蟲案 韓國瑜以證人身分赴北檢應訊

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台北地檢署偵辦菜蟲案，6日搜索台北農產等12處後，今天下午3時首度以證人身分傳喚北農總經理韓國瑜到案。韓國瑜受訪時表示，北農風風雨雨7個月，期待能有公平審訊。

北檢為追查是否有「菜蟲」、「果蟲」借機哄抬物價，6日指揮台北市調查處、刑事警察局搜索台北農產公司，並約談嫌犯、證人共8人，訊後諭令北農常務董事陳益宗新台幣10萬元交保，其餘均請回。全案朝違反刑法第251條不法囤積商品、哄抬物價牟利等罪嫌偵辦。

檢方為釐清案情，今天下午3時首度以證人身分約談韓國瑜到案說明。

韓國瑜接受媒體訪問時表示，原本預計春節前3天怠工，但怠工的後果就是農民、台北市政府、北農「三輸」，為了轉為「三贏」局面，決定顧全大局，一切的不滿都等到大年初七後才說，工會也欣然接受。

韓國瑜話鋒一轉，再度批評立委段宜康、台北市議員梁文傑等人「把臉書當劍」，對北農長期「文攻武嚇」，認為「兩人的素質低落、到底是什麼咖？」

對於今天出庭應訊，韓國瑜也說，台北農產風風雨雨7個月，希望過年後能一切平安、歸於平淡，也期待對於菜蟲案，能有公平的審訊。1060110

(中央社)