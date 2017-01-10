車隊送幸福挺公益 募資助華山弱勢長輩

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來自全國近20輛MINI CLUB及TEANA車隊，10日齊聚苗栗縣政府前，替華山基金會弱勢長輩募集服務經費，其中一對老夫婦首次坐上色彩繽紛的百萬結婚禮車，重溫新婚之喜。中央社記者管瑞平攝 106年1月10日

來自全國近20輛MINI CLUB及TEANA車隊，今天齊聚苗栗縣政府前，替華山基金會弱勢長輩募集服務經費，其中一對老夫婦首次坐上色彩繽紛的百萬結婚禮車，重溫新婚之喜。

MINI CLUB結婚禮車、送幸福車隊今天發動車友開出11輛彩繪造型車，加上TEANA in Taiwan車隊，總共將近20輛車在苗栗縣政府前一字排開，陣容吸睛，愛心團隊「紅心8樂」藝人黃沐妍也到場，共同為華山基金會年菜及服務經費台募集活動造勢。

家住銅鑼鄉的8旬老夫婦江德添和劉玉招，2名兒子早年相繼離世，飽受喪子之痛又突遭親戚倒債，2老生活陷入困境，劉玉招更因此罹患重度憂鬱，直到華山基金會介入協助、陪同就診，才逐漸穩定，她感謝華山志工長期照顧「就像許多子孫陪伴在身旁」。

華山基金會今天特別安排兩人搭乘MINI Cooper結婚禮車，回味55年前的新婚快樂，紅色車身、車頂綁上超大蝴蝶結，喜氣洋洋，劉玉招滿臉笑意說「很高興、很感謝」；另一名84歲阿婆也由縣長徐耀昌攙扶，坐上百萬敞篷車，感覺相當新奇，一旁駕駛座的柯姓車主則幽默打趣說，「頭一遭載『資深正妹』兜風」。

華山基金會南庄站因經費不足被迫撤站，2017全國TEANA公益大會師籌備委員會號召車友以150萬元為目標，協助南庄站復站，以便偏鄉長輩就近獲得照顧；此外，中油探採事業部、信邦電子、京元電子、維多利亞幼兒園及苗栗縣正鋒書道會等企業團體也分別發動員工募集愛心經費、寫春聯等方式熱情響應，場面溫馨。

苗栗縣長徐耀昌表示，縣內老年人口比率達14.8%，約有8萬餘人，縣府已設置90處社區照顧關懷據點，但政府資源有限，民間力量無窮，感謝華山基金會等社福團體共同協助照顧老寶貝。

華山基金會苗栗區督導曾育群說，目前苗栗地區設17處服務據點，服務891名弱勢長輩，偏鄉資源相當不足，歡迎民眾加入義工行列，並以每個月新台幣1250元長期認助長輩。1060110

(中央社)