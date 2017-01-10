維基選前爆料來源 亞桑傑堅稱非俄羅斯

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揭密網站維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）今天堅稱，他們在美國總統選舉前發布的民主黨外洩資料，並非來自俄羅斯政府。

法新社報導，美國國家情報總監辦公室6日發布報告，指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令採取行動，讓電腦駭客竊取民主黨檔案並提供給維基解密。

美國情報單位表示，蒲亭親自下令展開行動並指使媒體炒作，擾亂民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）競選總統。

「貝爾法斯特電訊報」（Belfast Telegraph）報導，亞桑傑在網路記者會說：「這是新聞稿，顯然要對政治產生影響。」他說：「報告中完全沒有提出任何證據。」

亞桑傑說，外洩資料不是來自俄羅斯政府，但不願說明資料來源。

他說：「即使你接受俄羅斯情報單位駭入美國的民主黨機構的說法，情報機關互相駭入對方政黨網路也是很正常的事。」

他說：「即使接受這項事實…你必須問：俄羅斯駭入的原因是什麼，是否與我們發布的內容有關，或者只是偶然發生的事？」

他說：「我們都還沒透露是否知道來源…我們關於美國選舉事務的消息來源不是來自當事國。」

駭客從民主黨全國代表大會（DNC）電腦與希拉蕊．柯林頓競選總幹事波德斯達（John Podesta）資料竊取數以千計的電郵與文件，在去年11月8日美國總統選舉前幾週經由維基解密發布。

亞桑傑說：「與波德斯達電郵和民主黨全國代表大會資料外洩有關的維基解密消息人士，不是政府成員、當事國，也不是俄羅斯政府。」（譯者：中央社張曉雯）1060110

(中央社)