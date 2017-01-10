家事法律諮詢中心 台中地院新增駐點

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為協助民眾有效率解決家事糾紛，財團法人法律扶助基金會台中分會聯合現代婦女基金會，在台中地方法院新增家事法律諮詢服務中心，提供專業的家事法律諮詢服務。

法律扶助基金會台中分會會長趙建興表示，民眾在家事事件程序中，除有個人或家庭紛擾的情緒需要面對外，還有陌生的法律程序需要面對，如果有更多的專業協助及網絡資源連結，相信對身陷紛擾的當事人定有助益。

趙建興指出，為協助民眾有效率解決家事糾紛，法律扶助基金會台中分會聯合現代婦女基金會，在台中地方法院院長江錫麟支持下，在台中地院第二辦公大樓新增駐點，提供民眾家事相關服務。

法律扶助基金會台中分會表示，台中地院家事法律諮詢服務中心服務時間為每週一至週五、下午2時至5時，現場並安排志工協助民眾辦理法律扶助的申請。1060110

(中央社)