興航工會占大廳噴漆 勞動部譴責不當行為
復興航空企業工會於勞動部毀損公物、張貼標語及噴漆等行為，勞動部除了表示遺憾及譴責外，強調在復興航空宣布解散時，立即會同包括法務部在內各單位，確保公司提撥員工信託基金僅用於支付員工債權，協助督促台北市政府勞動局依法進行大量解僱勞工相關事宜，並積極透過各種管道與勞資雙方溝通協調。
對於今日工會不理性的行為，勞動部仍深感失望及不解，並強調工會於爭取權益時，仍應保持理性，避免訴求失焦。
勞動部說明，復興航空2016年11月22日宣布解散後，已積極介入召集跨部會工作小組研商處理對策、會同法務部確保員工信託帳戶6億不致被扣押、與銀行團協商於處分公司資產時應將勞工債權列為與抵押權同一順位、主動與復興航空林明昇董事長協商，要求補足信託帳戶不足1.45億、正式發函要求公司應給付員工薪資至2017年1月22日、主動派員出席台北市政府勞動局依法召開5場次之大量解僱強制協商會議，積極促成勞資雙方達成共識等。
勞動部強調，所採取的這些作為已確實有效保障復興航空1800位員工之資遣費及退休金等法定債權。
(中時)
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