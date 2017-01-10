菜蟲案 韓國瑜批段宜康、梁文傑「什麼咖？」

台北農產公司總經理韓國瑜今日下午為菜蟲案至台北地檢署出庭，庭訊前被媒體問到台北市議員梁文傑指他自導自演北農怠工、立委段宜康批他是有毒的昆蟲，不禁反嗆段、梁「什麼咖啊？」韓國瑜說，不滿北農7個月來為了爭奪總經理之位而帶來的赤裸裸鬥爭與文攻武嚇，期待公平的審訊。

媒體在韓國瑜庭訊前問到梁文傑指控他自導自演，韓國瑜巧妙回應，「這個議員沒有講過我一句好話，我一直等他什麼時候說我一句好話，到現在還等不到」。針對外傳過年後辭職跳槽對岸擔任CEO，韓國瑜則說，「沒，不只這個謠言，還有人說我得癌症，每天都在接受化療。」

針對段宜康批韓國瑜是有毒的昆蟲，韓國瑜則說，20多年前接觸民進黨風度翩翩的盧修一、氣度恢弘的黃信介、嚴謹的陳定南、自信心滿滿的蘇貞昌，「每次看到蘇貞昌都很高興，終於找到世界上有一個人頭髮比我還少。」韓說，雖然政治立場不一樣，但發自內心尊重對方，「今天看看所謂段宜康立委、梁文傑議員，『這種素質啊，想講一句是什麼咖？』」

韓國瑜批評，「今天這些人每天把臉書當弓、把黑的油漆當箭，不停射出去，素質奇差無比。」指台北農產已赤裸裸鬥爭、文攻武嚇七個月，期待公平的審訊。

(中時)