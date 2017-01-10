菜蟲案 韓國瑜批段宜康、梁文傑「什麼咖？」
台北農產公司總經理韓國瑜今日下午為菜蟲案至台北地檢署出庭，庭訊前被媒體問到台北市議員梁文傑指他自導自演北農怠工、立委段宜康批他是有毒的昆蟲，不禁反嗆段、梁「什麼咖啊？」韓國瑜說，不滿北農7個月來為了爭奪總經理之位而帶來的赤裸裸鬥爭與文攻武嚇，期待公平的審訊。
媒體在韓國瑜庭訊前問到梁文傑指控他自導自演，韓國瑜巧妙回應，「這個議員沒有講過我一句好話，我一直等他什麼時候說我一句好話，到現在還等不到」。針對外傳過年後辭職跳槽對岸擔任CEO，韓國瑜則說，「沒，不只這個謠言，還有人說我得癌症，每天都在接受化療。」
針對段宜康批韓國瑜是有毒的昆蟲，韓國瑜則說，20多年前接觸民進黨風度翩翩的盧修一、氣度恢弘的黃信介、嚴謹的陳定南、自信心滿滿的蘇貞昌，「每次看到蘇貞昌都很高興，終於找到世界上有一個人頭髮比我還少。」韓說，雖然政治立場不一樣，但發自內心尊重對方，「今天看看所謂段宜康立委、梁文傑議員，『這種素質啊，想講一句是什麼咖？』」
韓國瑜批評，「今天這些人每天把臉書當弓、把黑的油漆當箭，不停射出去，素質奇差無比。」指台北農產已赤裸裸鬥爭、文攻武嚇七個月，期待公平的審訊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。