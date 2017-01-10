高市和發產業園區鬆綁 內政部通過

高雄市經濟發展局今天說，和發產業園區「5年條款限制」解禁案，今天在內政部第892次都委會獲得通過，將有助廠商進駐，繁榮地方，創造更多就業機會。

經發局長曾文生感謝內政部及都委會委員對本案變更的支持，他說，這項變更雖僅一字之差，但對於目前園區的招商，未來高雄經濟發展將有非常大的助益。

經發局說，「5年條款」源自和發園區在計畫審議之際，委員會做出附帶決議，條款規定廠商完成使用5年後，方得轉讓，並應由高市府買回，且這項5年條款實屬終身限制，為全國工業區最嚴格的管制，使不少預先登記準備進駐的廠商駐足觀望。

和發園區開發商合發土地開發公司指出，5年條款的限制，將降低廠商進駐園區意願，並增加廠商進駐成本，有礙高雄經濟發展，感謝高市經發局向中央努力溝通，說明該條款的影響。

合發公司表示，這次變更案自去年4月提出，經過將近1年的努力，如今獲得內政部都委會通過，有助未來廠商的進駐及高雄經濟的發展，邁向另一個新里程碑。1060110

(中央社)