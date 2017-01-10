機捷志工好康 服務30小時送免費搭乘券
機場捷運即將通車，桃園大眾捷運公司今天廣邀各界加入志工行列，推出只要服務滿30小時，提供每位志工12張單次不限里程免費搭乘券。
桃捷公司說，去年12月23日已成立桃園捷運學生志工團，共190人。後續桃捷公司接到許多詢問有關如何加入捷運志工行列的來電，現在決定開放社會人士報名，並擴大大專院校學生參與。
桃捷公司歡迎有心服務者加入成為機捷志工，主要協助交通指揮、環境維護、車站引導、解說導覽、外語服務等。
桃捷公司人力資源處經理陳建澈說，會安排志工8小時專業訓練，依任務不同，服勤時間為3到8小時不等。而志工夥伴服務只要滿30小時，將提供每位志工12張單次不限里程免費搭乘券。
另試乘期間服務滿90小時的志工，還可選擇半年免費搭乘的效期票或36張單次免費搭乘券，以感謝志工們服務的辛勞。
有興趣加入機捷志工的民眾，即日起可至桃園大眾捷運官網（www.tymetro.com.tw）下載志工報名表，志工問題諮詢請電洽(03)283-8888分機88635。1060110
(中央社)
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