河南公司送清潔工女鞋 被諷奇葩福利
中國大陸河南省鄭州市一家公司公司贈送一批清潔工人鞋子作為福利，但一律是女鞋，且尺碼混亂，工人得物無所用，被陸媒戲稱為奇葩福利。
羊城晚報今天報導，獲發女裝鞋作福利的環衛（清潔）工人在市內二七區工作；這些鞋子除了是女鞋外，不少還是夏天穿的高跟鞋。
報導質疑送這些東西給清潔工人，他們怎麼穿。
清潔工人所在的公司解釋，這是愛心企業捐贈給清潔工人的鞋。
報導指出，清潔工人或弱勢族群收到的奇葩福利已不止一次。先前陝西曾有一名身障老人在冬天時收到超短裙和超短褲各一條。
此外，有些大陸社福機構的孩子缺少玩具，收到的卻是多得吃不完的麵包；另一些山區孩子卻因吃不上營養早餐而餓著肚子上學。
報導指出，發生以上事情，當中原因有資訊不對稱而導致錯配，也可能與企業處理換季商品有關，因為處理一文不值的貨品，不如捐贈給弱勢族群，贏得慈善美名。
報導表示，收到奇葩福利，雖啼笑皆非，卻也不好否認人家的好意，但各界如果做慈善更實在一點，在弱勢族群感到寒冷的時候遞上一雙棉鞋而不是女式高跟涼鞋，就更好了。1060110
(中央社)
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