黃之鋒來台遭滋擾 警方：幫派成員介入

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(中央社記者朱則瑋台北10日電)香港社運人士黃之鋒等人日前來台時遭人滋擾，警方初判有特定幫派成員介入，警政署今召開記者會，表明將嚴正執法，全力偵辦。

香港社運人士黃之鋒、議員羅冠聰、朱凱迪、姚松炎等人，7日應邀來台參加時代力量所舉辦的「時代眾志．自決力量-臺港新生代議員論壇」，抵達台灣時及參加活動過程，數度遭人叫囂、推擠、丟擲雞蛋等失控行為，警政署今會同刑事局、台北市警局、航警局等各單位，大動作召開記者會，說明辦案情況。

警方調查，香港議員羅冠聰7日等人抵台行經入境大廳時，遭數名不明男子上前意圖衝撞、旁邊亦有民眾舉牌叫囂，立即遭航空警察局員警制止，羅冠聰等無人受傷，安全護送離去，經過警方蒐證，確認6個違法分子身分，其中3人已到案，於1月8日依刑法妨害公務罪移送桃園地檢署偵辦，另3人將依法通知到案。

愛國同心會、統促黨動員7日到座談會活動現場抗議，溫姓、楊姓成員教唆煽惑群眾、推擠衝撞警方，北市警局中山分局今天依法通知相關人員，以刑法妨害公務罪偵辦。

愛國同心會周、張等約20人8日早上9時駕車到座談會活動現場呼喊口號，中山分局依集會遊行法5次舉牌警告，對方不聽，且現場愛國同心會3名成員拒絕配合身分查證，甚至咆哮「警察奴才」等罵人字眼，警方也傳喚相關人等，依照刑法妨害公務罪偵辦、社會秩序維護法偵辦。

羅冠聰8日下午前往立法委員林昶佐服務處座談，搭車離開時，在北市中正區大埔公園，突遭3名少年扔擲雞蛋，被警方制止並把人帶回偵訊，全案依違反少年事件處理法及社會秩序維護法等相關法令移送法辦。

至於這次港人來台遭滋擾，是否有黑道介入，刑事局表示，經查的確有「特定幫派成員參入」，會持續追查，繩之以法。

警政署表示，將會同各單位加強執法，同時針對台北101、西門町等滋事份子聚集處加強部屬，並全力避免幫派、黑道份子，以暴力滋事介入合法集會。1060110

(中央社)