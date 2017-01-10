FUN寒假 新北市圖繪本閱讀DIY活動免費

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寒假即將開始，新北市立圖書館配合第25屆台北國際書展，特別於全市29區圖書分館為小朋友規劃了一系列豐富有趣的活動，多達60餘場的活動全部免費。

包括「繪本變變變」、「春聯好繪讀」、「變臉書」、「角色變變變」、「讀繪本學英文」等繪本主題閱讀活動，還有創意手作DIY、桌遊派對、英語話劇、故事活動等多元學習課程，1月11日起開始報名，弱勢學童優先。

新北市立圖書館表示，為豐富小朋友的寒假生活，全市29區圖書分館於1月20日至2月28日期間舉辦豐富精采的活動。配合第25屆台北國際書展，特別規劃一系列的繪本閱讀主題活動，邀請到包括入圍義大利波隆納插畫獎的施政廷、陳盈帆插畫家，以及好書大家讀得獎的繪本作家馬筱鳳等，搭配有趣的閱讀學習護照，將帶孩子透過說、演、畫、做，認識各國經典繪本，進入百變的繪本世界。

寒假期間，陪讀課後照護與幸福餐券照常提供服務，除了寒假作業指導，還有各項創意DIY、隨心藝想纏繞紓壓課、職業體驗營、繪畫、書法、故事活動等活潑多樣的免費才藝課程，讓家長不用擔心寒假期間孩子的學習和照顧。

為鼓勵學子利用寒假多涉獵課外讀物，新北市立圖書館特別為兒童及青少年推薦寒假閱讀書單，包括新北市文學獎、金鼎獎、開卷好書獎、中小學生優良課外讀物等各類得獎書籍，將公告於圖書館官網，讓大家除了享受寒假和家人團圓的時刻外，也能閱讀好書，過個充實知性的假期。

新北市立圖書館邀請小朋友一起到圖書館快樂FUN寒假，各項活動即日起開始報名，名額有限，額滿為止。完成「閱讀學習護照」挑戰的小朋友還可以到圖書館及國際書展(2/8-3/13)兌換精美獎品。1060110

(中央社)