捧紅《進擊的巨人》 鬼才主編涉嫌殺妻被捕
日本當紅動漫《進擊的巨人》前編輯、現任青年漫畫雜誌《morning》的41歲韓籍副總編朴鐘顯驚傳因涉嫌殺妻遭到逮捕！據日媒《週刊文春》報導，朴鐘顯妻子去年8月在家中被發現死亡，當時朴鐘顯對警察表示妻子應是自殺，不過經警方調查，研判應為他殺，且朴鐘顯涉案可能性極高，朴鐘顯也在今(10日)遭到警方逮捕。
朴鐘顯妻子去年8月9日被發現在家中身亡，當時朴鐘顯向警方表示妻子可能是自殺，但妻子頭上的擦傷加上脖子上的勒痕，令警方認為疑點重重，歷經5個月的調查後，發現此案極有可能是他殺，朴鐘顯涉嫌重大。
據《週刊文春》報導，相關人士更進一步透露，警方認為朴鐘顯極有可能是先勒住妻子脖子，再將妻子從樓梯推下致死。而朴鐘顯今日中午也遭警方依殺人罪嫌逮捕。
現年41歲的朴鐘顯，當年因為一手提拔默默無聞的諫山創，讓其作品《進擊的巨人》在月刊漫畫雜誌上連載，讓講談社內的同事對這位獨具慧眼的主編都相當肯定，更因此被人稱之為鬼才。
(中時電子報)
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