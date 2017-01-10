海倫清桃尪秀學歷證據 放話「拿出跑船證據懸賞1億」

海倫清桃老公戴發奎今秀出交大博班相關證明，駁斥外傳的跑船船員身分。(中時資料照片)

女星海倫清桃前天臉書連串發文，自爆捏造身世，包含低報年齡、已婚18年、 非台越混血兒、假造學歷等，而自稱「念博士學會忍耐」的台籍老公戴發奎，也被爆淡大土木碩士、交大材料所博士肄業高學歷不是真的，真實身份是船員，對此，戴先生提出博士相關資料自清，並放話若有人能提出他跑船的證據，就給對方1億。

海倫清桃身世造假一事持續延燒，被爆不只她本人景美女中、UCLA學歷是假的，連老公戴發奎也不是研究所高材生，昨《自由時報》報導，有越南消息人士指出，戴發奎真實身分是個跑船船員，然上博碩士論文系統查找，發現1992年確實有名為戴發奎的淡大研究生，發表了《預力混凝土箱型節塊橋自動化分析之研究》碩士論文，除非連名字都造假，否則戴先生的碩士學歷為真。

今戴發奎也接受《蘋果》訪問，拿出已泛黃的1993年國立交通大學土木工程研究所博士班結構組招生考試通知單，證明自己不是船員，而是交大土研所博士班學生，更說當年博士研究主題是「月球混凝土」，指導教授為當時的教務長彭耀南，而因年代久遠，當年的交大學生證已遺失，只找到招生簡章。

戴先生否認自己跑過船，表示自己唯一跟船比較相關的經歷，只有老婆海倫清桃曾在郵輪上擔任主持人，他則以助理身分陪同在船上待了一個月，為了自清，更不惜放話：「如果有人可以拿出我跑船的證據，懸賞1億元」。

(中時電子報)