防恐攻 廣州火車站春運保安動用無人機

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春運將近，中國大陸廣州火車站上午展示各種保安工具，包括無人機和排爆機器人。

羊城晚報今天報導，2017年春運13日就要展開，鐵路警方10日上午在火車站展示在春運期間使用的安保工具，包括現場勘查車、安檢排爆車、排爆機器人、無人機等。

報導表示，這些裝備將在春運期間陸續在安保一線投入使用。

報導並指出，春運期間，廣州鐵路警方將部署1350名警力、450名學警、輔警1600名和安檢員1100名投入工作。

同時，整個廣州火車站共設置監視器鏡頭470個。

近幾年來，大陸包括廣州在內的一些火車站曾發生恐怖襲擊事件，導致火車站的安保工作更加嚴密。1060110

(中央社)