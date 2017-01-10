星外長：和中港台互動秉持一中政策立場

新加坡外交部長維文指出，新加坡貫徹「一個中國」政策，並未偏離新加坡與中國大陸1990年建交時所達成的諒解，這也是新加坡長久以來的堅持，接下來也會繼續這樣做。

香港海關扣留9輛新加坡裝甲車事件懸而未決，成為新加坡國會議員關切重點，維文也在國會中重申和中港台互動秉持一中政策的立場。

維文表示，替新加坡政府服務的公司必須遵守在地法規，這次負責運送裝甲車及有關裝備的商業船運公司APL理應已遵守香港規定，因此應透過司法程序處理。

他說，香港當局已通知正在進行調查，並需要更多的時間，依照有關的法律處理。這是很重要的保證，透過適當的司法程序是最好的處理方法，不要把事情政治化。

香港海關扣留9輛新加坡裝甲車事件，新加坡總理李顯龍也就裝甲車事件致函香港特首梁振英。

香港海關去年11月23日查扣商業船運公司APL載運的9輛新加坡武裝部隊Terrex裝甲車及裝備。媒體也報導稱是新加坡在台灣訓練的「星光部隊」所屬的Terrex裝甲車，完成訓練運返新加坡途中，泊靠香港在葵涌貨櫃碼頭遭查扣。1060110

(中央社)