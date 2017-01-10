金門「提酒券」爆假押10人，潛逃主嫌拘提到案

金門「提酒券」爆發偽造案，至今已查獲500餘張。（中時資料照片，李金生攝）

金門3節家戶配售酒爆發「提酒券」偽造案，檢警昨在尚義機場拘提案發後潛逃赴台的陳姓主嫌到案，至今（10）日已逮捕羈押10名涉案嫌犯，累計扣押犯罪所得94萬2436元，目前仍持續追查可能的共犯和贓物流向。

金門在春節、端午及中秋等3大節慶，都會實施家戶配售酒發放作業，只要年滿20歲且設籍金門4年以上者，就有資格購買，每人1打。每打配售價格4800元，但轉手讓售即有3000元上下的差價可賺，被民眾當作3節的「紅包」。

金酒公司基於便民和作業效率考量，除讓鄉親價購實體酒外，也印製「提酒券」方便民眾和酒商到金酒倉庫提領。不料，這回春節配售作業爆發假券案，受騙收購的酒商蒙受數萬元至數10萬元不等的損失。

檢警連日來全島大搜索，至今已查獲500餘張，並針對外觀幾可亂真的偽券，在6日會同中央印製廠及金酒公司檢視，已初步釐清偽造手法。

警方昨天上午並在尚義機場拘提案發後潛逃台灣，再搭機返金的陳姓主嫌到案，檢察官楊舒雯偵訊後，比對其他在押共犯供述和被害人指訴，以及監視器畫面等多項證據，認為他的供詞均避重就輕，且涉有刑法行使偽造有價證券、詐欺等重大罪嫌，並有勾串在逃共犯、湮滅證據之虞，已向法院聲請羈押、禁見獲准。

檢方指出，全案至今已有10名嫌犯在押，扣押犯罪所得累計94萬2436元。依刑法第201條第2項之行使偽造有價證券罪，將面臨1年以上7年以下有期徒刑，得併科3000元以下罰金。

檢方提醒鄉親若收到疑似偽造假酒券，應至各轄區分局或派出所報案，以利檢方完整追查偽造數量及詐騙金額，並在判決確定後發還犯罪所得給被害民眾等程序。

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(中時)