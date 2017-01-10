遼寧艦出航 中科院要實測加強版雄三飛彈
近日中共遼寧艦出航跨海區訓練，突破第一島鏈，繞至台灣東部海域，通過巴士海峽前往南海，警示意味濃厚。媒體報導，去年因誤射事件聲名大噪、有「航母殺手」之稱的雄三飛彈，今年將實測「加強版」，射程超過300公里。
現有雄三飛彈射程為150公里，「雄三增程飛彈」的射程則達到300公里以上，等於整個台海都在有效涵蓋範圍內，甚至可以射到對岸福建。若共軍有犯台動作跡象，即可攻擊集結在福建沿岸軍港的登陸艇。
據【上報】報導，中科院自力研發天弓、天劍與雄風系列性能提升的「新三彈」，在今年內都將一一進行實彈驗測。其中雄三增程型攻艦飛彈被中科院列為今年重點驗測飛彈。
「雄三增程飛彈」因射程遠，相對飛彈體積就比艦載型「雄三」飛彈要大很多，規畫以陸地上機動發射車來部署，因雄三超音速攻艦飛彈一直被喻為「航母殺手」，因此雄三增程型攻艦飛彈就被中科院列為今年重點驗測的飛彈。
(中時電子報)
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