葡萄王案外案 北檢約談5人

台北地檢署偵辦葡萄王改標案查出案外案，發現葡萄王關係企業葡眾公司曾以32億元價格，向太子建設購買內湖潭美段1棟12樓的辦公大樓，作為葡眾公司營運總部，葡眾公司另支付一筆上千萬元佣金給第三方仲介人，檢調為清查這筆仲介費是否有詐領弊端，今天兵分五路，約談葡眾總經理曾美菁等5人到案。

(中時)