台北書展大獎公布 首設編輯獎

文化部主辦、台北書展基金會承辦的「2017台北國際書展大獎」10日公布得獎名單，小說類由蘇偉貞、香港作家馬家輝及出生於馬來西亞的華裔作家黃錦樹獲獎；非小說類則由魏明毅、魚凱和劉克襄獲獎。今年特別增設的編輯獎，自製類由行人文化實驗室榮獲，非自製類由群學出版

書展大奬以鼓勵華文創作為宗指，舉辦至今已10年。本年度參賽作品共計小說類95件、非小說類301件，編輯獎95件。小說類獎的評審總召劉克襄表示，小說獎這2年來，數量和總類愈來愈多，對評審而言雖是很大的挑戰，卻也可見當中的精彩。非小說類由魏明毅的《靜寂工人》、魚凱《公門菜鳥飛》及劉克襄的《虎地貓》獲獎。

劉克襄指出，香港看似最沒有養分的地方卻出了很多精彩的小說，今年馬家輝的《龍頭鳳尾》，出現底層的、近年文學中看不到的語言；蘇偉貞的《旋轉門》像個死亡萬花筒，把時空的錯置性精彩呈現，很少有文學小說把死亡透徹、精闢分析；黃錦樹的作品這幾年書展大獎總會提到，但今年的《雨》看到「不那麼任性」，「他的小說像個蜂巢，走進去的每一條路都不同。」

蘇偉貞指出，或許如今出版業衰微，但更提醒自己寫「可以留存下去的作品」。馬家輝以錄音檔表示，寫小說非常費力，自己53歲才出第一本小說，自己預感「可能是這輩子唯一一次」，接下來仍會寫《龍頭鳳尾》續曲，但希望不會是《虎頭蛇尾》。

本屆首度舉辦的編輯獎，評審總評中指出，在台灣出版產業大崩壞的時刻，希望以此獎為台灣的編輯打氣，台灣在華文出版市場具有舉足輕重的力量，擁有自由開放的出版環境，透過年度編輯大獎，讓台灣編輯的價值得以彰顯，是編輯的能力造就了台灣出版產業的繁榮。

獲自製類首獎的行人文化實驗室，送選兩書《透明的記憶》與《日曜日式散步者》在整體規畫及設計後製的掌握上均拿捏適當；非自製類書編輯首獎的群學出版，送選的《窮人經濟學》、《茶室交易》在試圖與社會對話中，均展現了獨到的眼光，扣緊現實，反應出台灣目前最需要關切的問題。

(旺報)