郝龍斌長驅直入，走訪吳敦義家鄉

郝龍斌（中）走訪南投，與立委許淑華在縣黨部「巧遇」。（廖志晃攝）

立委許淑華認為，黨內有人競爭是好事！（廖志晃攝）

郝龍斌（中）強調「無私」參選，希望國民黨重返執政。（廖志晃攝）

前副總統吳敦義表態參選國民黨主席隔天，郝龍斌就到南投走訪基層，讓人覺得時機敏感！郝龍斌則表示，行程早就預定，時間只是巧合；他並強調，黨內有競爭是好事，最重要的是以「無私」的精神，帶領國民黨重新執政。

郝龍斌到國民黨南投縣黨部，參加黨代表座談，但是黨代表出席並不踴躍；甚至有人在接受媒體訪問時，直言只有吳敦義才能帶領國民黨走出困境！

而就吳敦義日前提及對蔣經國的感念，郝龍斌說，蔣經國的時代是國民黨最輝煌的時代，也最受百姓支持，因此，大家都懷念，蔣經國的理念、作風值得每一位候選人學習；此外，像孫運璿、李國鼎等人，也是為國家無私奉獻。

郝龍斌認為，此次選舉最重要的就是「無私」的精神，透過黨內競爭，凝聚向心力，強化戰力，帶領國民黨重新執政。

立委許淑華表示，國民黨氣氛低迷之際，有3人表態參選黨主席是好事，因為選情熱絡，黨內動起來，讓人振奮！未來，國民黨如何在地經營，爭取鄉親的認同，能夠重返執政，是黨主席最重要的任務。

許淑華說，郝龍斌表態不參選2020年總統，要為黨找更好的人選，無私的精神值得肯定。目前，吳敦義、郝龍斌都已確定參選，第2階段會不會整合還很難講，但是，未必他們2人都是輸！未來，如果洪秀柱的聲勢高，應該不會排除整合的可能。

(中時)