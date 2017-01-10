冬季達沃斯論壇 習近平梅伊將出席

我要評比

新浪網報導，今日上午於瑞士達沃斯舉辦的冬季達沃斯世界經濟論壇年會之新聞背景說明會公布最新與會嘉賓名單，中國國家主席習近平、英國首相梅伊（Theresa May）、美國國務卿凱瑞（John Kerry ）、阿里巴巴董事局主席馬雲、萬達集團董事長王健林等國家首腦、商業巨腕都將出席。

今年冬季達沃斯世界經濟論壇年會於本月17日舉行，企業方面，華為公司董事長孫亞芳、百度總裁張雅勤、HTC董事長王雪紅、中國電信董事長楊傑、創新工場董事長李開復等人也都會與會。文化和學長方面，清華大學校長邱勇、清華大學教授李稻葵、北京大學教授林毅夫、大提琴家馬友友等人都會出席。

(工商)