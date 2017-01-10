砸夜店、機場堵黃之鋒 四海幫海巨堂主遭逮
28歲四海幫海巨堂堂主陳子俊多次從事暴力犯罪，去年率眾砸毀北市夜店，本月7日香港民運人士黃之鋒來台時，率眾前往桃園機場堵人，永和警分局持拘票9日晚間逮捕陳嫌等6人，訊後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害、毀損等罪移送法辦。
警方調查，陳嫌去年6月時，在北市信義區某夜店與店家有消費糾紛，竟率30餘人，前往砸店打人。去年8月，陳嫌與友人相約吃消夜，開車進入樂華夜市內，因按喇叭遭郭姓攤商看了一眼，陳男一怒之下叫來多名友人助陣，朝攤商及路人猛打並丟擲信號彈；本月7日黃之鋒來台時，率眾前往桃園機場堵人。
永和警分局循線拘提陳嫌等6嫌，他供稱，只是在網路上看到黃之鋒要來台，因蠻討厭他的，隻身前往看戲，沒有動手。
(中時)
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