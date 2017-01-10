「特殊選才」放榜 暨大附中2生甄選上國立大學

大學特殊選放榜，暨大附中賴又嘉〈左〉、邱雅彙（中）分別錄取暨大東南亞學系、中興大學植物病理學系；右為校長張正彥。（楊樹煌攝）

106年全國各大學特殊選才今放榜，暨大附中傳出捷報！賴又嘉以音樂專長，錄取國立暨南國際大學東亞南學系，母親是越南新住民，賴又嘉也是南投縣內有史以來首位透過特殊選才管道錄取國立大學的「新二代」；另數理實驗班邱雅彙以分區及全國科展優異成績，錄取國立中興大學植物病理學系；讓全校師生都振奮。

「特殊選才」目的在於讓無法經一般招生管道入學或資源相對弱勢，但具特殊才能、特殊優良表現的學生，得藉此進入理想大學就讀，為社會播下種子，培育優秀人才。

暨大附中賴又嘉是越南新移民第二代，自小父母離異，家境清寒，一歲時母親就離開，至今沒再見過母親，選擇「東南亞系」正是源自對母親家鄉文化的希冀。

賴又嘉在高一時，參加學校管樂社，開始接觸樂器，她學的是「法國號」，自我摸索出流暢的樂音上個月參加南投縣音樂比賽，榮獲法國號第二名，平日在校她在校學業成績非常優秀，因比別人付出更大的努力，才能兼顧學業與法國號。

另邱雅彙同學，從小就對植物、昆蟲充滿興趣，立志要念相關科系；因在校參加過很多科展的機會，曾得過分區科展佳作、全國科展特優，此次能成功推甄上中興植病系，是她完全意想不到的驚喜；她也坦言，如走一般考試是考不上理想科系的，但藉由「特殊選才」的管道，能順利推甄理想科系，相信自己未來一定能在相關領域繼續深造，造福台灣農業。

機會永遠是留給有準備的人，暨大附中校長張正彥非常肯定賴又嘉及邱雅彙的努力，因兩人平時在校表現就非常優秀，對自己學業很要求，藉由不斷努力，爭取到「特殊選才」甄選資格，最後更打敗來自各方的優秀學生，成功甄選上國立大學理想科系，兩人的態度非常值得全校師生學習。

(中時)