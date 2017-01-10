用心經營粉絲團 陳偉殷想帶給球迷快樂

旅美投手陳偉殷。（葉姵妤攝）

效力於邁阿密馬林魚的旅美投手陳偉殷，去年結束球季返台後，不同於以往只是「低調」訓練，開始以經營粉絲團方式和球迷分享、互動，殷仔說：「球季中大家都為了看我的比賽這麼早起，很辛苦，希望能用這種方式帶給球迷更多快樂。」

擁有近27萬粉絲的陳偉殷粉絲團，除了有管理員發佈殷仔的消息和新聞，陳偉殷親自發文的頻率也比以往更高、更有趣，不僅向球迷分享球季中的心情外，也不時會有他自主訓練、打高爾夫、逛夜市、甚至出賣王維中睡相的照片等，近期更開始進行直播活動。

這是殷仔和經紀公司討論後所做的改變，陳偉殷說：「以前給自己比較多壓力，也盡量不讓大家知道自己在做什麼、練習時不希望被打擾，但畢竟在美國打球是一件開心的事情，也希望能讓球迷知道自己喜歡的一些活動，所以藉這方式跟大家互動，算是跨出第一步。」

陳偉殷也提到，在美國時，因時差等問題，要和國內球迷互動比較難，現在就利用返台期間更新自己的近況，「以前自己本身不愛拍照，但現在就是隨手拍張照跟球迷分享，實際跟球迷互動後，也發現沒有自己想像中那麼憋扭，感覺球迷的回應也都滿好的。」

(中時電子報)