高麗菜農開砲：賣10元是作賤農民 寧可犁掉

林佳新種高麗菜近30公頃，堅持不賣1顆10元，如果要賣10元他寧可耕鋤，呼籲消費者高麗菜種到安全、漂亮、好吃需要專業，農民不是奴才。（周麗蘭攝）

滿園漂亮的高麗菜無人買，林佳新堅持1顆賣30元成本價，寧可捐一半助貧，也不賣1顆10元。（周麗蘭攝）

風調雨順高麗菜長得非常漂亮（周麗蘭攝）

林佳新臉書開砲高麗菜一顆十元是作賤農民。（周麗蘭攝）

高麗菜價直直落，嘉義菜農日前開放一顆十元採高麗菜，未料大排長龍還吵架，種近三十公頃高麗菜的高麗菜農林佳新在臉書發文：「無限量自採一顆三十，絕不是讓你們撿便宜十塊」，他表示，民眾買一顆他捐一半錢，一顆賣十元是作賤農民，寧可整園犁掉。

林佳新表示，一分地生產3100顆高麗菜，一顆十元小面積還可以，他種那麼大，全家有三、四人靠高麗菜吃穿不能這樣做，消費者可能不知道通路商、運輸、紙箱業，都靠高麗菜吃飯，如果菜價崩跌，大家死路一條，菜價已經很便宜，大家還要更便宜。

他說，以他安全用藥的種法，一顆三十元才夠利潤，希望大家覺醒安全、漂亮、好吃的菜，一定要花人力、精神、投入學習，賣十元是作賤自己，他回鄉種菜三年沒向政府要過一元補助，遇到颱風虧本三、四百萬元沒吭聲，但民眾不能把高麗菜當成是賤價商品。

他表示，政府推卸責任說是搶種太多，栽贓給農民，其實去年種的比今年多，問題出在今年政府過度干預，菜價已經跌了，政府還在進口，菜價腰斬再腰斬，進口平抑物價可以，但是不應過度壓抑菜價，平息了消費大眾的怒氣，但農民忍不住了。

他強調，寧可犁掉也不賣一顆十元，那樣是「作賤農民的用心良苦」，菜價要合理，農民才會用心。

他表示，專心、（用藥）專業化是趨勢，他也不會再種其他菜，先前政府出口三十公噸高麗菜，那是噱頭、作秀式的出口，出口各國都有標準，韓國要紮實口感的，新加坡不要超過一點五公斤的，政府應該去幫農民了解這些，讓菜農為這些國家應急。

他感嘆，政府如果有心要幫農民出口，就應該從根本的貿易談判做起，大面積栽種，「不要老是菜便宜就說我們搶種，菜貴就說有菜蟲。」

縣議員李明哲表示，農民告訴他政府既然救不了菜價，「不如給我們高梁快樂一點」，還有農民期待果菜市場怠工，「反正價格這麼低，做也是白做，讓北部嚐嚐沒菜吃的日子。」

(中時)