勞動部：興航工會爭權益應理性

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復興航空企業工會今天早上佔領勞動部1樓大廳近1小時。對此，勞動部表示遺憾及譴責，並強調興航解散時，都有透過各種管道與勞資雙方溝通協調，盼工會爭取權益時要理性。

近50位興航員工今天早上10時突襲勞動部，並佔領1樓大廳後，噴漆貼標語，希望勞動部長郭芳煜可以出面協助解決興航勞資爭議。

對此，勞動部說，從復興航空宣布解散後，就積極介入召集跨部會工作小組研商處理對策、會同法務部確保員工信託帳戶6億不致被扣押、與銀行團協商於處分公司資產時，應將勞工債權列為與抵押權同一順位、主動與復興航空董事長林明昇協商，要求補足信託帳戶不足之1.45億、正式發函要求公司應給付員工薪資至106年1月22日、主動派員出席臺北市政府勞動局依法召開5場次之大量解僱強制協商會議，積極促成勞資雙方達成共識等。

目前採取的這些作為，已確實有效保障復興航空1800位員工的資遣費及退休金等法定債權。

勞動部說，除盡力確保勞工法定債權求償無虞外，為儘速安定員工的生活，已透過勞動力發展署轄下的各地就業中心建立單一窗口，並將辦理9場說明會提供興航公司暨員工相關職業訓練及就業輔導等措施資訊。1060110

(中央社)