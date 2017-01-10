勞動部：興航工會爭權益應理性
復興航空企業工會今天早上佔領勞動部1樓大廳近1小時。對此，勞動部表示遺憾及譴責，並強調興航解散時，都有透過各種管道與勞資雙方溝通協調，盼工會爭取權益時要理性。
近50位興航員工今天早上10時突襲勞動部，並佔領1樓大廳後，噴漆貼標語，希望勞動部長郭芳煜可以出面協助解決興航勞資爭議。
對此，勞動部說，從復興航空宣布解散後，就積極介入召集跨部會工作小組研商處理對策、會同法務部確保員工信託帳戶6億不致被扣押、與銀行團協商於處分公司資產時，應將勞工債權列為與抵押權同一順位、主動與復興航空董事長林明昇協商，要求補足信託帳戶不足之1.45億、正式發函要求公司應給付員工薪資至106年1月22日、主動派員出席臺北市政府勞動局依法召開5場次之大量解僱強制協商會議，積極促成勞資雙方達成共識等。
目前採取的這些作為，已確實有效保障復興航空1800位員工的資遣費及退休金等法定債權。
勞動部說，除盡力確保勞工法定債權求償無虞外，為儘速安定員工的生活，已透過勞動力發展署轄下的各地就業中心建立單一窗口，並將辦理9場說明會提供興航公司暨員工相關職業訓練及就業輔導等措施資訊。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。