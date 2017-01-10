果菜市場整建 高市趕進度

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牴觸高雄市果菜市場北側用地的建物已經拆除，高雄市府農業局10日指出，總工程約新台幣10億元的擴建工程，含道路打通和滯洪池工程都將發包動工，將於民國107年完成。（高市府供圖）中央社記者王淑芬傳真 106年1月10日

牴觸高雄市果菜市場北側用地的建物已經拆除，高雄市府農業局今天指出，總工程約新台幣10億元的擴建工程，含道路打通和滯洪池工程都將發包動工，將於民國107年完成。

去年底高市府執行牴觸果菜市場建物拆除，引發數波抗爭案，牴觸戶陳情抗議不斷，市府一次次的協調，果菜市場拆遷案已經完成。

占地約5公頃的果菜市場位在民族路、十全路口，拍賣場約2.7公頃，市府規劃利用北側約2.3公頃的土地擴建果菜市場，同時一併解決打通道路及興建滯洪池，改善當地環境及紓解九如路過於壅塞的交通問題。

農業局指出，果菜市場擴建工程預計春節後動工，優先工程是民族路打通覺民路，長逾300公尺的道路，預計8月完工通車，將可順利紓解超負載的九如路交通。

後續著手果菜市場擴建，將改善現有拍賣場凌亂的環境和動線，提升果菜拍賣市場的交易品質。至於滯洪池將結合周邊步道及休憩功能，解決寶珠溝一帶的積水。

農業局指出，3項工程將趕在107年底完工啟用。1060110

(中央社)