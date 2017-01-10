無業男追舞小姐 刀槍護花吃官司
無業的張男正在追求舞小姐，打電話給她，卻聽到舞小姐和男友吵架，張男夥同周男分持刀槍趕往護花，舞刀兼開槍，被警方盯上，周男被逮，張男投案。
台南市警局第二分局今天指出，警方8日上午11時許獲報，中西區金華路有2名男子共騎機車，騎士對空鳴槍，後方男子持開山刀揮舞，警方立刻趕往，在現場拾獲1枚彈殼。
警方鎖定21歲張男涉案，今天在永康區張男租屋處搜出改造手槍3把、子彈1發、安非他命1小包、毒品吸食器及開山刀1把等；警方同步在安南區民宅逮捕21歲的無業周男，張男見無法逃脫，也自動投案。
警方調查，張男正在追求黃姓舞小組，8日當天打給黃女時，剛好聽到黃女和男友吵架，張男馬上夥同周男持刀槍趕往護花，要給對方好看；未料抵達時，黃女的男友剛好開車離去，張男就對空鳴槍，周男則持刀揮舞，2人都得吃上官司。1060110
(中央社)
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