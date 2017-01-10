葡萄王案 董座姐姐曾美菁住家遭搜索

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台北地檢署偵辦葡萄王生技公司竄改效期案，今天指揮調查局前往董座曾盛麟的姐姐曾美菁住家等處搜索，並帶回包括曾美菁在內等5人偵訊，預計晚間將移送北檢複訊。

台北地檢署偵辦葡萄王生技公司涉竄改效期案，去年12月31日傳喚曾盛麟等人到案。檢方訊後依涉犯食品安全衛生管理法等，諭令曾盛麟新台幣200萬元交保、曾美菁請回。

檢方為釐清案情，今天指揮調查局北部機動站，兵分5路前往曾美菁住家等處搜索，並帶回包括曾美菁在內的證人、嫌犯等5人偵訊，晚間將移送台北地檢署複訊，全案預計朝涉犯食品安全衛生管理法偵辦。1060110

(中央社)