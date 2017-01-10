亞餐勵志歌曲比賽演出感動
亞洲餐旅學校日前舉辦年度的班際「立志‧勵志」全民國防勵志歌曲比賽，希冀藉由比賽，凝聚班級的向心力與團隊合作精神，加強學生生活品德教育。
賽前練習的過程，師生從一開始的八股戲謔態度，漸趨因班級競爭而產生了微妙的化學變化，到正式比賽時居然蹦出意想不到的效果，現場籠罩在一股濃到化不開的感動氛圍中。
在「雄壯、威武、嚴肅、剛直…」的精神答數聲中，各班學生除展現整齊劃一的步伐與精神抖擻的嘹喨歌聲外，更發揮創意巧思，以變換交叉隊形、迷彩妝扮、甚至近來流行的喪屍造型均融入表演當中，努力展現幾周以來認真練習的成果。比賽過程中，所有班級學生不分男女都展現出高昂的士氣，不敢有絲毫鬆懈，最後經過校外評審團評分結果，餐技一乙與國際一兩班竟然同分，可見比賽競爭之激烈。
在現場的氛圍中，師長與學長姐們都被感動到眼眶泛紅或全身起雞皮疙瘩；部分得獎班級學生認為由全班同學共同參與得到的成就，才是真正的成功；部分導師更是以為比賽期間這些孩子們的改變進步，心中早已認定自己的孩子就是第一名了。
如此對於向來重視生活教育，並維持升降旗晨跑與向師長問好優良傳統的亞洲餐旅而言，此次勵志歌曲比賽只是再次提供學生一項感動與激發團隊榮譽心的活動。校長書國範指出，因著少子化環境與父母過度的呵護，部分學習成就較低的學生早已喪失感動與自我砥礪的態度，進而衍生的是對諸事漠不關心與欠缺團隊合作的精神，勵志歌曲比賽的確是激發了學生的榮譽感、向心力、團隊精神、愛校意識，是一節令人感動的生活教育學習課程。
(中時)
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