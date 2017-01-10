編過《進擊的巨人》講談社編輯次長涉殺妻被捕
東京都文京區的住宅去年8月發生一起命案，警視廳10日下午以涉嫌殺害妻子的罪嫌，逮捕日本出版社「講談社」的編輯次長、41歲的朴鐘顯。朴鐘顯曾任《週刊少年雜誌》副總編，參與過人氣漫畫《進擊的巨人》的製作。
朴鐘顯與38歲的妻子朴佳菜子和4個小孩住在文京區的住宅區。去年8月9日凌晨2時50分左右，朴鐘顯打119報警說，「發現妻子自殺了！」、「他返家後曾與妻子交談，才去房裡看一下小孩，回來時發現妻子已經自殺」。
日警指出，朴佳菜子當時倒在自家玄關附近的樓梯下，心肺機能已經停止，死因是窒息死，脖子上有些許被勒的痕跡，當時1家6口都在家。
警視廳在調查時發現，佳菜子並沒有自殺的動機，當時司法解剖的結果還出現人被絞殺時發生的特殊尿反應，因此研判朴鐘顯涉嫌的可能性高而展開強制搜查。
警視廳分析，可能是朴鐘顯與妻子針對育兒問題起爭執，一氣之下才失手殺妻，但朴鐘顯本人矢口否認殺妻。
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(中時)
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