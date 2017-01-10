男行跡詭異遭盤查 保大警查獲毒品、制式手槍

保大在羅男車上查獲制式、改造手槍各1把。（葉臻翻攝）

保大在羅男車輛副駕駛座前的改造抽屜內找到制式、改造手槍各1把。（葉臻翻攝）

保大在羅男車上查獲毒品。（葉臻翻攝）

桃園市警局保安大隊小隊長李春意日前與警員吳貴堯、劉文禎和林以樂，在桃園區巡邏時，發現羅男駕駛的白色自小客車，在桃園火車站前行跡詭異，正準備上前盤查，羅男卻立刻加速離開，4人最後在大林路上將羅男攔下，根據車上濃濃的K他命味道，在他車上起獲出重達298.06公克的3大包K他命及小惡魔毒品咖啡包。

沒想到羅男卻一反常態，對於被查到毒品一臉無所謂，卻急著要聯繫朋友來幫他把車開走，此舉反而引起李春意懷疑，詳細檢查之下，竟在車上查出1把克拉克制式手槍，和1把改造手槍及10顆子彈。

羅男雖辯稱查獲的槍枝、子彈和毒品，並非自己所有，但因羅男說法無從對證，警方訊後仍將他依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，移送桃園地方法院檢察署偵辦。

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(中時)