歇業車行吹賭風 警搗職業賭場

警方查扣帳冊1本、骰子1盒、天九牌1付、無線電2支、監視器主機1台、螢幕1台、鏡頭5個等證物。（張妍溱翻攝）

車行四周裝設多支監視器，特別引人注目。（張妍溱翻攝）

年關將屆，賭風吹起，台中市北屯區一家已歇業的車行竟涉嫌經營職業賭場，市刑大與警五分局偵查隊歷經多日蒐證，今天凌晨1時許前往查緝，當時正在玩天九牌的賭客們見狀驚慌逃竄，警方一共逮捕13名賭客及4名賭場人員，查獲現金賭資42萬多元，全案依違反社會秩序維護法和賭博罪嫌移送法辦。

警方說，該車行經營僅1年多，目前呈歇業狀態但招牌尚未拆除，一到晚上還是有人進出，但因出入份子複雜，尤其車行四周裝設多支監視器，特別引人注目。警方先埋伏大門口附近，發現車行門口有2名男子輪流把風，進一步突破進到車行內2樓查獲天九牌職業賭場，當場逮捕賭場負責人45歲李嫌、44歲林嫌及賭客。

李嫌等人坦承經營賭場，供稱想在過年時撈一筆，沒想到才開業2天就被抓。警方於李嫌身上查扣抽頭金2萬5800元，賭資14萬300元，在場賭客13人共計賭資26萬3600元，並查扣帳冊1本、骰子1盒、天九牌1付、無線電2支、監視器主機1台、螢幕1台、鏡頭5個等證物。

(中時)