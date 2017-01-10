NBA》豪哥身穿紅色西裝 前隊友虧他像是組頭

林書豪身穿紅色西裝，被前隊友費爾德斯虧看起來像是組頭。(摘自林書豪粉絲頁臉書)

林書豪的受傷讓籃網雪上加霜，9日不敵76人之後苦吞6連敗，球隊戰績8勝28敗，持續在全聯盟墊底，但林書豪仍身穿紅色西裝外套坐在場邊幫隊友加油打氣，然而這一幕剛好被前隊友費爾德斯看到，並且傳簡訊虧他看起來就像是組頭，讓林書豪直言這是他今年最喜歡的一則簡訊。

費爾德斯的簡訊內容寫著，看到你穿著紅外套坐在板凳席上，你的樣子好像是去中華料理餐廳後面會遇到的地下組頭。

林書豪收到簡訊後立即大笑一番，且回簡訊給費爾德斯說：「哈哈哈哈！這是我今年最喜歡的一則訊息。」

2012年林書豪與尼克的合約是非保障性合約，隨時可能離開球隊，因此沒有在紐約租房，只能輪流借住哥哥家或是費爾德斯家的沙發，但之後掀起「林來瘋」，睡在費爾德斯家沙發的事情才被眾人知道，如今兩人各自打拚，但友情依然不變。

(中時電子報)