泰南水災25死2失蹤 雨勢仍未停

泰國南部自12月起降雨連連，近10天更是豪雨未歇，根據泰國政府統計，已經造成25人死亡和2人失蹤，受災民眾逾百萬人，約37萬戶房屋沖毀或受損，政府全力救災中。

泰國媒體報導，目前受到印度洋季風帶來豪雨影響的泰國南部11個省，災民達到110萬人，洪水影響的房屋有36萬9680戶，受災的村落約5000個，座落在111個縣，218條道路和59座橋梁沖毀或受損， 統計截至今天中午共造成25人死亡、兩人失蹤。

泰國總理帕拉育除日前親自前往視察救災情況外，也下令各單位全力動員救災，尤其是部分積水嚴重的地區，由於南部的降雨仍持續，泰國軍方出動協助救災。部分地區的洪水已經高達2-3公尺，只見到屋頂露出水面。

泰國氣象單位預測這一波降雨可能要到17日以後才有機會停止，未來幾天仍有8個省分會有大雨。目前泰國南部的火車暫停通行，洛坤省的機場暫時關閉，陸空交通都受到影響。

旅居在泰南的台商回報，目前台商的工廠並未受到洪災影響，但觀光旅遊業的災情比較慘重。在蘇美島的旅遊業者表示，希望在17日以後不再降雨，不要影響到農曆春節的生意。1060110

(中央社)