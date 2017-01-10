美奧客拒給黑人小費 服務生樂觀面對
美國維吉尼亞州1家餐廳服務生表示，1對白人夫婦在帳單上寫下「服務很好，但我們不給黑人小費」。
「每日新聞」（New York Daily News）報導，在華盛頓郊區阿什本（Ashburn）的安妮塔餐廳（Anita’s）擔任服務生的卡特（Kelly Carter）表示，這對夫婦在離開前說，他們很喜歡這裡的食物，但卻在30.52美元的收據上，寫下充滿種族歧視的留言。
她告訴電視台WRCTV說：「這張收據我整整看了3遍，因為我感到很驚訝。因為我當服務生這麼久了，從來沒遇過這種情況。」
她的老闆特雷茲（Tom Tellez）說：「我很震驚，雖然這有點和現在的政治形勢吻合。」
卡特表示她很樂意再為這對夫婦服務，且說「一個充滿仇恨的言論阻擋不了我」，如果他們再回到這家餐廳用餐，她可以認得出來。
她說：「我還是會張開雙臂，歡迎他們的到來。」（譯者：中央社陳昱婷）1060110
(中央社)
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