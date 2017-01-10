台北馬拉松組別 3月定案

我要評比

台北市體育局今天說，民國105年總路跑場次約達600場以上，但從104年台北馬拉松就開始朝菁英化及專業賽事方向發展，至於今年度馬拉松組別部分，初步預定3月定案。

體育局表示，近年來，路跑運動風氣日盛，我國路跑舉辦場次愈來愈多，105年總路跑場次約達600場以上，讓跑者參與比賽有更多選擇，競賽實力也逐漸成長。

體育局分析，跑者對於賽事品質與等級也有更高期待，更期望台北馬拉松的賽事品質提升，朝國際城市馬拉松看齊，台北馬拉松開始以菁英化及專業賽事方向發展。

體育局表示，2016台北馬拉松更設定菁英專屬、全新路線、賽事認證、多元活動及社會參與等五大執行目標，為兼顧賽事認證及交通維持事宜，同年取消10公里組，台北馬拉松全馬組及半馬組總人數，但仍是全國馬拉松賽事參賽人數之冠。

體育局說，有關今年台北馬拉松競賽組別，是否僅剩全馬組，目前已依程序擬訂整體賽務規劃，將納入年度活動辦理情形及市民和跑友建議，作為參考及評估依據，預定今年3月定案。1060110

(中央社)